杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が、14日に東京・国立代々木競技場第一体育館で開催される『第42回マイナビ東京ガールズコレクション2026SPRING/SUMMER』でイベント初共演を果たした。家族でかなえたいという夢を明かした。【全身ショット】フリフリがかわいい！ピンクの華やか衣装で登場した杉浦太陽＆辻希美＆希空3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演