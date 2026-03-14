俳優でモデルの安斉星来が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【全身カット】王子様のよう…美脚を披露した安斉星来安斉は、オープニングステージとなる日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場。黒のフーディーをワンピース風に着こなし、大胆に美脚