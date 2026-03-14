俳優でモデルの池田エライザが14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。透け感のあるシフォンスカートを大人の魅力たっぷりに着こなした。【全身ショット】華やか…圧倒的なオーラを放つ池田エライザ池田は、オープニングステージとなる日本を代表するスタイリスト・野口強氏によるスタイリングショー「TGC SPECIAL COLLECTION」に登場。