漫画家のやくみつる氏（67）が14日、TBSラジオ「ナイツのちゃきちゃき大放送」（土曜前9・00）に生出演し、自身の第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の楽しみ方について語った。1次ラウンドを終えて米国で決勝トーナメントがスタート。日本は14日（日本時間15日）にベネズエラと準々決勝を戦う。大会はネットフリックスが独占放送権を取得。日本の地上波局では放送されず、ニュース番組などでダイジェストで動