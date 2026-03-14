高市総理は14日、防衛大学校の卒業式に出席し、卒業生に向けた訓示の中で「防衛力の抜本的な強化に取り組む」などと述べました。高市総理「防衛省、自衛隊の組織のあり方も含め、あらゆる選択肢を排除せずに検討し、防衛力の抜本的な強化に取り組んでいきます」防衛大学校（本科）の今年の卒業生は366人で、このうち332人が陸海空それぞれの自衛官となります。訓示を行った高市総理は、中国や北朝鮮が軍事力を増強していることやこ