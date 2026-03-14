タレントで実業家の板野友美(34)が14日、自身のインスタグラムを更新。オフショットを公開した。「新宿LUMINE 2 @rosyluce popup 開催中」と書き出した板野。自身のアパレルブランドがポップアップストアを開催中だと伝えた。「何枚目がすき？」とファンに呼びかけ。自身のピンショットや愛娘との微笑ましい2ショットなどを披露した。ファンからは「かわいすぎる」「めちゃくちゃ可愛い」「二枚目が可愛い」「最後のは面白