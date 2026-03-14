◇大相撲春場所７日目（１４日、エディオンアリーナ大阪）幕下・欧勝竜（鳴戸）が４連勝で勝ち越しを決めた。同・岡田（高田川）に圧力をかけて押し出した。「相手は柔道を大学までやっていた。負けられない」と闘志を燃やしていた。ストレートの４連勝は幕下Ｖした昨年春場所以来。東大阪市出身で取組後も知り合いに会うなどご当所が追い風になる。「一日一番集中していくだけ」と意気込んだ。