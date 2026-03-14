イランでの軍事作戦をめぐって、アメリカ国防総省が日本に駐留する部隊を中東に派遣することを決めたとアメリカメディアが伝えました。【映像】佐世保基地に配備されてきた「トリポリ」の様子ウォールストリート・ジャーナルなどは13日、当局者の話として、ヘグセス国防長官が日本を拠点とする部隊の派遣を承認したと伝えています。中東を所管するアメリカ中央軍の要請を受け沖縄県に駐留する海兵隊の即応部隊第31海兵遠征部