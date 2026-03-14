俳優で歌手のYU（31）が14日、都内で2026年度カレンダーの発売記念イベントを行った。等身大をテーマに、幼少期に楽しんでいた川でのマス釣りやジャングルジムではしゃぐ様子などが収められている。「キメて撮影するよりもカメラマンさんとしゃべりながらのありのままの表情が映っている」とこだわりを明かした。自身は高校時代まで野球に打ち込んでいた。あす15日に日本代表が準々決勝に登場するワールド・ベースボール・ク