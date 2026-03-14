秋本大介調教師＝美浦＝は、１４日の中山８Ｒ・４歳上１勝クラス（ダート１２００メートル＝１６頭立て）のオオゾラヒバリ（牝５歳、父トーセンサラー）で初陣を迎えた。スタートから積極的に押していき道中は４番手を追走するも、最後は伸びを欠き７着に終わった。秋本調教師は「ジョッキー（野中悠太郎）が普段から乗ってくれて、『調子がいい』と言っていたし積極的に乗ってくれました。もうワンパンチ足りないですね」と悔