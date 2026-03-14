アメリカのトランプ政権からの圧力で経済危機が続いているキューバのディアスカネル大統領は、アメリカ政府との協議を開始したと明らかにしました。【映像】ディアスカネル大統領「解決策を見出すことを目的としている」キューバ・ディアスカネル大統領「対話を通じ、両国間に存在する相違点への解決策を見出すことを目的としている」キューバをめぐっては、アメリカのトランプ大統領が体制転換を狙い、石油の供給網を遮断する