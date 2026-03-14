WBC台湾代表で日本ハムの新外国人ライル・リン捕手（28）が14日、都内で入団会見に臨んだ。背番号38のユニホームを着用し、初のNPBでのプレーに向けてリンは「ファイターズのチームの一員となれて凄く光栄です。自分の強みは一日も早くチームに溶け込むこと。投手とのコミュニケーションも得意だ。打撃の方は昨年から修正してきたので貢献できれば」と、意気込んだ。台湾出身でアリゾナ州立大から、19年MLBドラフトでダイヤ