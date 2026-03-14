ＳＵＰＥＲＥＩＧＨＴの丸山隆平とダンサーで女優の菅原小春が１４日、東京・池袋のサンシャイン劇場で舞台「ｏａｓｉｓ」（３０日まで＝同所、４月４〜１２日＝大阪・森ノ宮ピロティホール、同１７〜１９日＝愛知・東海市芸術劇場、演出・山田佳奈）の初日公演を迎えた。前科を持つ青年と脳性まひの女性による純愛模様を描いた物語。丸山は主人公・ジョンドゥを演じる。丸山について菅原は「彼がいなかったらできてなかっ