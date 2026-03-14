アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡を航行する船舶の護衛について「まもなく行われる」と述べました。しかし、詳細は明らかにしていません。【映像】滞留している船舶の様子トランプ大統領「（Q．アメリカ海軍はホルムズ海峡でタンカー護衛を始めるのか？）まもなく行われるだろう」トランプ氏は13日、封鎖状態にあるホルムズ海峡についてアメリカ海軍が船舶の護衛を行う考えを示しました。また、イランとの戦闘は「必