アメリカ国務省はイランの最高指導者、モジタバ師らに関する情報提供に対して、最大1000万ドル＝およそ16億円の報奨金を支払うと表明しました。【映像】イランの政権幹部らの情報提供に報奨金アメリカ国務省は13日、イランの政権幹部らに関する情報を提供すれば、最大1000万ドル＝およそ16億円の報奨金の支払いと移住の資格を与えると表明しました。情報を求める10人の対象者には、ハメネイ師の次男で新しい最高指導者に選出