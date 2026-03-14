俳優の玉木宏が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ玉木が演じる鶴見中尉こと鶴見篤四郎は、情報収集や分析能力に長ける情報将校。日露戦争で前頭部を損傷し、プロテクターで保護している。率いる第七師団は本作で新たなメンバーが加わり、さらなるパワーアップをしている