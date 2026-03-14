お笑いタレントのヒコロヒー（36）が14日、フジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。庄司智春、藤本美貴から質問攻めにあった。藤本はヒコロヒーと恋愛番組で共演しており、藤本は「本当はすごい女なんじゃないか。でもそんなところ出してくれない」と語った。ヒコロヒーは「真に迫る部分とか、質問してくださるときにいつも『ミキティ先輩だけには言いたくないです』って。一生イジられそうやなっていう」と警