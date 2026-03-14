歌手の和田アキ子（75）が14日、パーソナリティーを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に生出演。自身の体調について言及する場面があった。この日は3月14日ということで、マネジャーからホワイトデーのお返しとして「にゅうめん」をもらったことを明かしつつ、「今日あんまり体調が良くなかったんで」と和田。「この2、3日、ちょっと今までやったことのない仕事が続いて