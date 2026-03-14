ラッパーから政治家に転身したバレンドラ・シャハ氏が選挙の勝利後、支持者に手を振る/Adnan Abidi/Reuters via CNN Newsource（CNN）ネパールの政治エリートたちを打倒する以前、バレンドラ・シャハ氏はアンダーグラウンドのラップバトルでライバルたちを打ち負かしていた。10年以上前、マイクロホンとトレードマークのサングラスを武器に、シャハ氏はネパール政府の腐敗、壊れた道路、そして社会的不平等についてラップを繰り出