お笑いタレントのヒコロヒー（36）が、14日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。庄司智春、藤本美貴から質問攻めにあった。ヒコロヒーは他の番組で藤本からの質問をはぐらかしていることを明かし、「真に迫る部分とか、質問してくださるときにいつも『ミキティ先輩だけには言いたくないです』って。一生イジられそうやなっていう」と警戒していたことを明かした。庄司から「結婚願望とかはある？」と