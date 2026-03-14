いわゆる「核のごみ」の最終処分場選定を巡り、国が南鳥島での文献調査を申し入れた東京・小笠原村で、この後、村民に向けた説明会が開かれます。【映像】国が文献調査を申し入れた東京・小笠原村の様子午後2時と7時から予定されている説明会には、小笠原村の村長や国の資源エネルギー庁、NUMO＝原子力発電環境整備機構の担当者が出席し、文献調査の概要などを説明する予定です。国は、南鳥島について最終処分場として科学的