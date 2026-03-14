お笑いタレントのヒコロヒー（36）が、14日放送のフジテレビ系「ミキティダイニング」（土曜午前11時）に出演。テレビ業界で働く人の印象を赤裸々に語った。ヒコロヒーは藤本美貴からの質問をはぐらかしていることを明かし、「真に迫る部分とか、質問してくださるときにいつも『ミキティ先輩だけには言いたくないです』って。一生イジられそうやなっていう」と警戒していたことを明かした。庄司智春から「芸人を好きになることはな