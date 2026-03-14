俳優の伊藤健太郎（２８）が１４日、都内で４年ぶりの写真集「ＪＵＮＣＴＩＯＮ」発売記念会見を行った。タイトルの意味は、分岐点。「３０歳を目前にして、ここからいい方向に進んでいきたい」といい、「性格的に悩んでも悩んでも、結局は最初に感じんだことを大事にする。自分の直感をなるべく信じたい」と意気込んだ。写真集の仕上がりは「限りなく素の自分に近い姿。メイクとかガッツリしなかったですし、衣装も普段のス