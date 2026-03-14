【モデルプレス＝2026/03/14】クリエイターのしなこが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】しなこ「一瞬誰かと」雰囲気ガラリの暗髪ボブ姿◆しなこ、雰囲気ガラリ印象的だった明るいパープルのミディアムヘアから暗髪ボブにイメージチェンジしたしなこは、純白のミニワンピースにストライプシャツを合わせたコーディネートから美