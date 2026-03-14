【モデルプレス＝2026/03/14】女優の志田こはくが14日、東京・国立代々木競技場 第一体育館で開催の「第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER」に出演した。【写真】特撮二代目ヒロイン話題女優、シースルートップス着こなす◆志田こはく、ウェービーヘアで登場ウェービーヘアで登場した志田。シースルートップスを着こなし、トップではお茶目な表情を見せた。◆「マイナビ TGC2026 S/S」テーマは「OUR CANV