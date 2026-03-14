１１日、燎疳祭でたき火を飛び越える男性。（銀川＝新華社記者／馮開華）【新華社銀川3月14日】中国寧夏回族自治区銀川市の新平村で10、11両日、第4回燎疳（りょうかん）祭が開かれ、大勢の観光客が集まった。春節（旧正月）を締めくくる西北地域特有の行事で、参加者は炎を飛び越え、新年の願い事をした。燎疳はウイルスを火で焼くことを意味する。人々は厄を払い、新年の無病息災と五穀豊穣を祈願する。１１日、燎疳祭で、子