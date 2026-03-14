【新華社バヤンノール3月14日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市水利局は、市内を流れる黄河の凍結区間で11日午前8時（日本時間同9時）に氷が全て解けたと明らかにした。解氷には約18日かかり、流氷対策の状況はおおむね順調だという。市内全区間で水位が下がり、河岸の氷も徐々に解けつつある。流氷による増水は黄河特有の現象で、一部区間は低緯度から高緯度へ流れているため、凍結と解氷に時間差があり、冬から春にかけ