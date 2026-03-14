防衛省は14日午後1時半ごろ、北朝鮮から弾道ミサイルの可能性があるものが発射されたと発表しました。この弾道ミサイルの可能性があるものはすでに落下したと推定されているということです。関係者によると、発射されたものは短距離の弾道ミサイルとみられ、日本のEEZ＝排他的経済水域の外に落下したとみられています。また、小泉防衛大臣によると、現時点で日本の航空機や船舶などへの被害の情報はないということです。