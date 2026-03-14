侍ジャパンが日本時間14日、翌日に行われるベネズエラとの準々決勝へ向け、非公開で最終調整を行いました。そして公式SNSでは決戦前日の選手たちの様子が公開されました。侍ジャパンは今大会1次ラウンドでは、4戦全勝でプールCを1位通過。初戦のチャイニーズ・タイペイ戦では大谷翔平選手の満塁弾が飛び出すなど13-0で勝利し、2戦目の韓国戦では3回に大谷選手、鈴木誠也選手、吉田正尚選手の3発で逆転すると8-6で接戦をものにしま