Z世代向けヘアケアブランド「Mii+（ミープラス）」から、新作「ヘアオイル＆ヘアミルク」が登場。2026年3月20日（金）よりドン・キホーテグループで先行発売されます。熱ダメージ・乾燥・摩擦ダメージに着目したアウトバストリートメントで、ツヤとまとまりのある軽やかな髪へ導くアイテム。インバス・アウトバスの2WAY仕様で、髪の状態や気分に合わせて使えるのも魅力です♡ Mii+新ヘ