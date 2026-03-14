「オープン戦、広島−阪神」（１４日、マツダスタジアム）自身初の開幕ローテ入りが当確となっている阪神・高橋遥人投手（３０）がオープン戦最長５回を投げ、４安打無失点だった。初回には３安打され１死満塁のピンチを招くも、５番・ファビアンをカットボールで二ゴロ併殺に打ち取った。二回は３人で料理。三回には四球を与えるなど２死一、二塁と再びピンチを背負ったが、４番・佐々木を一ゴロに。四、五回はいずれも三者