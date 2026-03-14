元中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）が、自身のYouTube「片岡篤史チャンネル」を更新。次回のWBCでは確実に侍ジャパンの主戦力になっている若手投手の名前を挙げた。片岡氏は今回のWBCメンバー14投手のうち国内組は11人。うち8人がパ・リーグ在籍である点を指摘した。パ球団のエース級がそのまま次回の侍ジャパン投手陣を背負う可能性は高い。なかでも片岡氏が「大きさにビックリした」と名前を挙げたのが日本ハムの5年