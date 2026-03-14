杉浦太陽（45）・辻希美（38）・希空（18）の“杉浦ファミリー”3人が14日、東京・国立代々木競技場第一体育館で開催された『第42回 マイナビ 東京ガールズコレクション 2026 SPRING/SUMMER』に出演。ランウェイを披露した。【動画】辻希美&杉浦太陽&希空がTGCで親子初共演！LOVEマシーンを披露3人はスマホ決済「AEON Pay」の新CMキャラクターに就任。希空の『TGC』出演は発表されていたが、「AEON Pay STAGE」に杉浦