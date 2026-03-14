FC東京の日本代表DF長友佑都（39）が14日、敵地・水戸戦で負傷退場した。W杯本大会前最後の活動と言われる、3月の英国遠征を直前に控えたタイミングでまさかのアクシデントに見舞われた。この日も左サイドバックで先発出場していたが、前半20分に突然その場に腰を下ろして倒れ込んだ。負傷箇所は不明だが、1分後にはそのまま担架に乗せられてピッチを後にした。負傷者続出の森保ジャパンだが、今度は精神的支柱を欠く危機とな