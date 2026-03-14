少女時代のティファニーが１３日、韓国放送局・ＪＴＢＣのＹｏｕＴｕｂｅチャンネルコンテンツにゲスト出演。２月２７日に結婚を発表した夫で俳優・ピョン・ヨハンとのエピソードを公開した。ティファニーとピョン・ヨハンは、２０２４年５月に公開されたディズニープラス「サムシクおじさん」で共演後、交際へと発展。昨年末に「結婚を前提に交際している」と公式に発表していた。ティファニーはピョン・ヨハンについて「と