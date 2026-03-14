沖縄県那覇市で「こにし動物病院」を夫婦で営む、獣医師でヒーラーのDr.Kittyさんが２０２６年２月「猫ラブあの子の気持ちがもっとわかる本」（きずな出版）を出版した。医療現場で培った観察力や行動学、心の共鳴の視点から猫の気持ちを読み解き、飼い主がどう接するのがいいかなどをわかりやすく解説。愛猫家の間で注目を集めている。【写真】「猫ラブあの子の気持ちがもっとわかる本」「じーっと見つめてくるとき、ほんとは