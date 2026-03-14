自転車に青切符が導入、具体的な反則金と違反内容は？ ユーザーからは様々な意見も2026年4月に自転車の交通違反に対する交通反則通告制度（青切符）が導入されます。2024年11月の改正道路交通法施行により、自転車のスマートフォン使用や酒気帯び運転に対する罰則が定められました。【写真】えッ…ほんと？ 原付は逆走OK？ どんな場所？ 地図で見る！（（22枚）続いて2026年4月からは、自転車の交通違反に対して交通反則通告