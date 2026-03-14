夜々が、新曲「Ray」のMVを本日3月14日20時に公開する。 （関連：Fujii Kaze、向井秀徳と椎名林檎、稲葉浩志、HYDE、ちゃんみな、aespa……注目新譜6作をレビュー） 同楽曲は、3月4日にリリースされた1stアルバム『0:00』のリード曲。andropをアレンジャーに迎えた楽曲となっている。MVは、アルバムの発売日より夜々のSNSで公開されているオリジナルショートドラマのエンディングになっている