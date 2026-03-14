高井幸大の欧州挑戦は、幕開けからケガの影響を受けた。そしてシーズン終盤を前に、再び負傷の懸念が取りざたされている。夏に川崎フロンターレからイングランドの名門トッテナムに移籍した高井は、開幕を前に足底腱膜の負傷で戦列を離脱。出遅れた影響もあり、１試合でベンチに座ったのみで、ピッチに立つことのないまま、１月のマーケットで古豪ボルシアMGにレンタル移籍した。武者修行先では徐々に出場機会をつかむと、２