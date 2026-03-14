京都サンガF.C.のエースが、思わぬアクシデントでピッチを去った。京都は３月14日、J１百年構想リーグ地域リーグラウンド第６節でセレッソ大阪とホームで対戦。試合開始直後の８分、FWラファエル・エリアスにアクシデントが起きた。相手との競り合いで着地した瞬間、R・エリアスは頭を押さえてピッチに倒れ込む。いったんプレーは続行されたが、直後の９分には前線にいた同選手がベンチに向かって交代を求めながら座り込み、