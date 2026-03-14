3月14日未明、新潟市中央区の萬代橋で友人2人と歩いていた20代男性が信濃川に落下し、死亡しました。新潟海上保安部が原因について詳しく調べています。 死亡したのは、栃木県に住む20代の会社員の男性です。14日午前1時前、「萬代橋付近で信濃川に人が落ちた。船の下に潜ってしまったようで姿が見えない」などと消防に通報がありました。消防からの連絡を受けて新潟海上保安部が捜索したところ、午前3時半ごろに信濃川ウォӦ