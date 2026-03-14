◇オープン戦楽天―中日（2026年3月14日バンテリンD）楽天の35歳のベテラン・浅村栄斗がオープン戦初アーチを放った。2回1死の第1打席。中日・松葉の外角直球を捉え、逆方向の右中間へ。今季から新設されたテラス席「ホームランウイング」へのソロアーチに「打てて良かったです」と振り返った。これがオープン戦11試合、22打席目での初本塁打となった。通算300本塁打をマークした昨季はシーズン9本止まり。西武時代の1