俳優の眞栄田郷敦が14日、都内で行われた映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』の公開記念舞台あいさつに登壇した。【写真】和気あいあいとした映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』公開記念舞台あいさつ眞栄田は凄腕の狙撃手・尾形百之助役を演じる。先日、アニメ版で尾形の声を担当する津田健次郎と眞栄田の対談が公開された。尾形の魅力について眞栄田は「ミステリアスで気になる存在。ギャップもある。でも、僕はこ