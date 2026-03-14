女優の井川遥（49）が14日放送のMBSテレビ「ごぶごぶ」（土曜後1・54）に出演。一般人にまぎれて過ごす日常を語った。MCのダウンタウン・浜田雅功に「電車とか乗ります？」と問われ、「乗ります」と即答した。「私、20歳まで普通に学生やって就職もしてたので。なので普通に乗ります」と明かした。また、「子どもたちと一緒に居るとき、常に電車とバスの移動」と告白。だが、「大体、今地下鉄に乗っても、みんな携帯いじっ