◇プロ野球オープン戦 ヤクルト-オリックス（14日、神宮球場）本拠地・神宮球場でのオリックスとの2戦目に挑むヤクルト。この日は昨季限りで現役を引退し、現在は2軍打撃コーチをつとめる川端慎吾さんの引退試合としても行われます。池山隆寛監督の前日の話通り、川端さんは「2番・DH」でスタメン起用。チケットも完売しており、満員の神宮球場のバッターボックスに向かいます。前日のヤクルトは「11-0」と快勝。大事な一戦での勝