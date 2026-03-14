◆ファーム・リーグ巨人―オイシックス（１４日・ジャイアンツタウンスタジアム）巨人のドラフト６位・藤井健翔内野手（１８）が衝撃の公式戦初安打を放った。「４番・三塁」で先発出場。２点リードの３回１死三塁で相手左腕・高田に対すると、カウント１―１からカーブを捉え右中間フェンス上部を直撃する適時二塁打。塁上で両手を上げ、笑顔を見せた。強烈な逆方向への打球に、スタンドはどよめきと拍手に包まれ、”プロ初