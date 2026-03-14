第４９回日本アカデミー賞の授賞式に参加した女優・北川景子のドレス姿にネットはくぎ付けになった。北川は映画「ナイトフラワー」（内田英治監督）で優秀主演女優賞を受賞。サテンのドレス姿で登壇した。光沢感あふれる素材で、美スタイルを強調した。スタイルが良くないと着こなせないデザイン。ネット上では「あんなにタイトなやつ、彼女だから着こなせるんだよね。羨ましい」「こんなテロテロ素材で体のラインが出まくる