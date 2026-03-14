「ＡＫＢ４８」の小栗有以が１４日、都内で４月始まりのカレンダーイベントを行った。小栗は今月８日、自身のＳＮＳで「侍ＪＡＰＡＮ応援コーデ」と題し、ＷＢＣ出場中の侍ジャパンの帽子をかぶったショットが「勝利の女神」と話題に。「ＡＫＢのイベントでＤｅＮＡベイスターズさんの応援をしに行ったとき『野球ってこんなに面白いんだ』と思ってそこから好きになった」ときっかけを語った。侍ジャパンは日本時間１５日に準