◆オープン戦広島―阪神（１４日・マツダ）広島の先発・高太一投手が５回４安打３失点でマウンドを降りた。最速は１５０キロだった。初回は先頭・近本に右翼ポール際へソロを被弾。さらに２死から四球、打球が三塁ベースに当たる不運な左前打で一、二塁を招いたが、最少失点で切り抜けた。３回には１死から中野に右前打を浴び、続く中川に左翼へ２ランを献上。甘く入った変化球を痛打された。前回登板の教育リーグ・中日戦（