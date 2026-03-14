◆オープン戦中日―楽天（１４日・バンテリンドーム）「１番・左翼」でスタメン出場した中日・鵜飼航丞外野手が、先頭打者弾を放ち、先制点を呼び込んだ。楽天の先発・滝中が投げた１２７キロのスライダーを振り抜いて、左翼スタンド下段にたたき込んだ。これで、オープン戦３本塁打目とし、現時点で中日・細川、ソフトバンク・秋広らに並んで、１２球団トップに浮上した。鵜飼は、この日の試合前時点で、オープン戦は１１